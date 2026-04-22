Nelle prime ore di questa giornata, la viabilità nella regione Lazio ha subito pesanti rallentamenti. Sul Grande Raccordo Anulare e sulle principali arterie che collegano le aree limitrofe a Roma si sono verificati blocchi e code intense a partire dalle prime ore del mattino. Le situazioni si sono aggravate già dalle 7:25, creando disagi diffusi per i pendolari e gli automobilisti in transito nelle zone interessate.

Le prime ore di questo mercoledì 22 aprile 2026 hanno presentato un quadro complesso per la mobilità laziale, con diversi snodi nevralgici della capitale e delle province limitrofe che hanno registrato rallentamenti significativi già dalle 07:25 del mattino. Il traffico si è concentrato in particolare sulle arterie che collegano il cuore urbano alle zone suburbane e alle direttrici extraurbane, influenzando i flussi dei pendolari e dei lavoratori impegnati negli spostamenti verso i centri produttivi. La situazione descritta da Marco della sala operativa Astral infomobilità evidenzia criticità su più fronti. Sul Grande Raccordo Anulare, la carreggiata interna ha subito forti rallentamenti nel tratto compreso tra la Casilina e l’Appia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità Lazio: blocchi su GRA e arterie verso Roma

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