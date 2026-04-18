Nel Lazio, la viabilità sta attraversando una serata difficile con blocchi e rallentamenti su alcune delle principali strade, tra cui il GRA, l'Aurelia e la Cassia. Le autorità hanno segnalato disagi e chiusure temporanee, mentre gli automobilisti sono invitati a evitare alcune tratte per le difficoltà di circolazione. La situazione resta sotto osservazione, con interventi in corso per gestire il traffico e ripristinare la normalità.

Il della mobilità nella capitale e nelle zone limitrofe sta vivendo una serata di notevoli complessità, con diverse arterie principali che presentano criticità strutturali. Sabato 18 aprile 2026, intorno alle ore 18:40, i flussi di traffico hanno subito rallentamenti significativi su diversi nodi strategici del Lazio, interessando sia il Grande Raccordo Anulare che le direttrici verso le province e l’entroterra romano. Distribuzione delle criticità sulla rete stradale regionale. Le dinamiche del traffico stanno colpendo in modo diversificato i principali corridoi di scorrimento. Sul Grande Raccordo Anulare, la situazione si fa complicata tra Mentana e Roma Teramo, dove la carreggiata interna registra una velocità ridotta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità nel Lazio: blocchi su GRA, Aurelia e Cassia

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