Busitalia sciopero degli autobus | possibili disagi la sera di venerdì 10 aprile
Venerdì 10 aprile 2026 potrebbe verificarsi uno sciopero degli autobus che coinvolge il trasporto pubblico locale. La protesta potrebbe causare disagi per gli utenti che si spostano con i mezzi pubblici nella sera di quella giornata. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato l’adesione allo sciopero, ma non sono state ancora comunicate le modalità di eventuali interruzioni o limitazioni del servizio.
Possibili disagi per chi utilizza il trasporto pubblico locale nella serata di venerdì 10 aprile 2026. Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero di quattro ore che potrebbe coinvolgere il servizio di autobus urbani ed extraurbani.A comunicarlo è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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