Classi accorpate al Quasimodo Sciopero a oltranza degli studenti | Una decisione calata dall’alto

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti del Liceo Salvatore Quasimodo hanno iniziato uno sciopero a oltranza davanti alla sede principale della scuola. La protesta è scoppiata dopo la decisione di accorpare le classi, ritenuta imposta dall’alto. Gli studenti hanno manifestato con cartelli e assemblee, annunciando che continueranno a scioperare finché la situazione non cambierà. La tensione si è fatta subito evidente all’esterno dell’edificio scolastico.

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Clima teso davanti alla sede principale del Liceo Salvatore Quasimodo dove ieri gli studenti hanno avviato una protesta destinata a proseguire a oltranza. Al centro della mobilitazione ci sono i tagli ai fondi della scuola pubblica e la conseguente riorganizzazione delle classi, una decisione che ha acceso il malcontento tra i ragazzi. A spiegare le ragioni della protesta sono Viola ed Edoardo, rappresentanti di classe. "Lo Stato ha tagliato i fondi alla scuola pubblica, facendo salire la media a 27 alunni per classe", racconta Viola. Questo aumento ha portato all’accorpamento tra una classe del Classico e una del Linguistico. Nel dettaglio, la loro classe verrà divisa: dieci studenti saranno inseriti in un’altra sezione del Classico, mentre sei seguiranno le materie comuni insieme al Linguistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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