L'avvocato di El Koudri e degli amici di Hannoun ha chiesto una rettifica a Il Tempo, riferendosi a un articolo del 19 maggio. Nell'istanza, l'avvocato sostiene che l’articolo contenga affermazioni false riguardo alla sua carriera e alla sua storia professionale. La richiesta di correzione è stata inviata per chiarire queste inesattezze. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’articolo o sulle affermazioni contestate.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata a Il Tempo dall'avvocato Fausto Gianelli: « Avanzo richiesta di rettifica in merito all'articolo apparso, il 19 maggio scorso, nel quale, analizzando la mia storia e carriera professionale, vengono avanzate alcune affermazioni assolutamente false. Fermo restando che è pienamente legittimo che vogliate esprimere critiche e valutazioni negative sulla mia persona, mi limito a far presente come nel titolo, citato poi ripreso e diffuso in migliaia di post e commenti online, si afferma testualmente: "El Koudri, il nuovo avvocato difendeva gli amici di Hannoun e insultava ebrei e governo", dichiarando falsamente, a tacer del resto, che io avrei insultato ebrei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'avvocato di El Koudri e degli amici di Hannoun frigna contro Il Tempo. Ma ecco cosa diceva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

El Koudri, l’avvocato vuole la perizia psichiatrica. “Ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Diceva di avere il malocchio”Durante l’interrogatorio, l’uomo ha chiesto all’avvocato di portargli una Bibbia e delle sigarette, e ha espresso il desiderio di incontrare un...

Salim El Koudri, l'avvocato parla delle cure psichiatriche: "Sentiva voci, diceva che il Diavolo gli parlava"L'avvocato di Salim El Koudri ha dichiarato che la perizia psichiatrica non verrà richiesta immediatamente, precisando che il suo assistito ha...

Temi più discussi: Chi paga l'avvocato di El Koudri?, risponde Fausto Gianelli. L'accusa ad Adinolfi e l'ondata di commenti aizzati da youtuber e influencer; El Koudri all'avvocato: Sono italiano. E sul lavoro: Era ossessionato, voleva ripagare i sacrifici della famiglia; Avvocato di Salim El Koudri attaccato da Mario Adinolfi, chi paga Fausto Gianelli?: arriva la replica; Auto sulla folla a Modena, la Procura chiede una perizia psichiatrica per El Koudri.

Strage Modena, avvocato di El Koudri: Non sa dire perché l'ha fatto, è una maschera di sale, non esclusa ipotesi terrorismo x.com

L'attaccante di Modena ha chiamato i cristiani 'bastardi' in una lettera all'università L'avvocato dice che El Koudri è confuso, chiederà una valutazione psichiatrica reddit

L'avvocato di El Koudri e degli amici di Hannoun frigna contro Il Tempo. Ma ecco cosa dicevaRiceviamo e pubblichiamo la lettera inviata a Il Tempo dall’avvocato Fausto Gianelli: Avanzo richiesta di rettifica in merito all’articolo apparso, il 19 maggio scorso, nel quale, analizzando la mia ... iltempo.it

Modena, l’avvocato di Salim El Koudri: È confuso e assente. Emergono sfoghi online, critiche a Chiara Ferragni e un malessere profondoIeri l'incontro con il suo avvocato, Fausto Giannelli, oggi l'udienza di convalida del fermo. Salim El Koudri, il 31 enne che sabato scorso ha travolto e ferito gravamente con la sua auto 8 persone ne ... tg.la7.it