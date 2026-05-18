Durante l’interrogatorio, l’uomo ha chiesto all’avvocato di portargli una Bibbia e delle sigarette, e ha espresso il desiderio di incontrare un prete, anche se non segue una religione praticata né cristiana né musulmana. Ha inoltre dichiarato di avere il malocchio e ha riferito di aver bisogno di una perizia psichiatrica. La richiesta di un consulto con uno specialista in psichiatria è stata avanzata dall’avvocato, che ha ritenuto opportuno approfondire le condizioni dell’indagato.

Al suo avvocato ha chiesto Bibbia, sigarette e l’incontro con un prete, anche se non è né cristiano né musulmano praticante. Salim El Koudri, che nel pomeriggio del 16 maggio ha falciato i passanti in pieno centro a Modena causando il ferimento di sette persone, ha incontrato il suo legale d’ufficio Fausto Gianelli, che chiederà la perizia psichiatrica per il suo assistito. A lui ha detto di non sapere le ragioni del suo gesto, e di essere uscito di casa con un coltello perché era convinto che sarebbe morto. Il suo interrogatorio in carcere è stato rinviato al 19 maggio mentre gli investigatori della polizia postale stanno analizzando computer e smartphone del 31enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - El Koudri, l’avvocato vuole la perizia psichiatrica. “Ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Diceva di avere il malocchio”

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