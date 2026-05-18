El Koudri l’avvocato vuole la perizia psichiatrica Ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete Diceva di avere il malocchio

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’interrogatorio, l’uomo ha chiesto all’avvocato di portargli una Bibbia e delle sigarette, e ha espresso il desiderio di incontrare un prete, anche se non segue una religione praticata né cristiana né musulmana. Ha inoltre dichiarato di avere il malocchio e ha riferito di aver bisogno di una perizia psichiatrica. La richiesta di un consulto con uno specialista in psichiatria è stata avanzata dall’avvocato, che ha ritenuto opportuno approfondire le condizioni dell’indagato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al suo avvocato ha chiesto Bibbia, sigarette e l’incontro con un prete, anche se non è né cristiano né musulmano praticante. Salim El Koudri, che nel pomeriggio del 16 maggio ha falciato i passanti in pieno centro a Modena causando il ferimento di sette persone, ha incontrato il suo legale d’ufficio Fausto Gianelli, che chiederà la perizia psichiatrica per il suo assistito. A lui ha detto di non sapere le ragioni del suo gesto, e di essere uscito di casa con un coltello perché era convinto che sarebbe morto. Il suo interrogatorio in carcere è stato rinviato al 19 maggio mentre gli investigatori della polizia postale stanno analizzando computer e smartphone del 31enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

el koudri l8217avvocato vuole la perizia psichiatrica ha chiesto una bibbia e di vedere un prete diceva di avere il malocchio
© Ilfattoquotidiano.it - El Koudri, l’avvocato vuole la perizia psichiatrica. “Ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Diceva di avere il malocchio”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La difesa punta sulla perizia psichiatrica: non è credente, mi ha chiesto la Bibbia. Ma sulla mattanza El Koudri dice: sono uscito col coltelloEccoci qui, si arriva già al punto: mentre Modena fa i conti con l’orrore del folle investimento di Via Emilia Centro, la strategia difensiva intorno...

Modena, El Koudri chiede una Bibbia e di vedere un pretePer l'avvocato Fausto Giannelli, legale del 31enne Salim El Koudri che sabato scorso si è scagliato con l'auto contro la folla a Modena, l'uomo...

diceva di el koudri l avvocatoModena, El Koudri in isolamento chiede una Bibbia. L’avvocato: Gli ho raccontato ciò che ha fatto, annuivaAgitazione, tachicardia, paranoia, difficoltà a dormire e un isolamento sempre più pronunciato. Questa situazione dura per mesi, fino a quando sabato pomeriggio il 31enne Salim El Koudri non prende un ... fanpage.it

diceva di el koudri l avvocatoStrage di Modena, Salim El Koudri: 'Andavo più forte che potevo'. L'avvocato chiede perizia psichiatricaLa Nera: L avvocato Fausto Gianelli: Non si è reso conto dell accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale ... lapressa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web