L'avvocato di Salim El Koudri ha dichiarato che la perizia psichiatrica non verrà richiesta immediatamente, precisando che il suo assistito ha riferito di sentire voci e di essere stato incoraggiato dal Diavolo a compiere determinate azioni. La discussione sulla richiesta di una valutazione approfondita non è ancora stata decisa, anche se si tratta di un passaggio previsto nel procedimento. La vicenda riguarda il quadro delle cure psichiatriche e le condizioni mentali dell'imputato al momento dei fatti.

Salim El Koudri, il 31enne nato a Bergamo da genitori di origine marocchina, arrestato dopo essersi lanciato con l’auto sulla folla a Modena, aveva “manie di persecuzione”. L’uomo, come raccontato dal suo avvocato, sentiva la voce del Diavolo che gli parlava”. Il legale ha aggiunto che verrà chiesta una perizia psichiatrica anche se non in questa fase. Salim El Koudri e un "manifesto disturbo psichiatrico" El Koudri e la voce del Diavolo Verrà chiesta la perizia psichiatrica Esclusi terrorismo e radicalizzazione islamista Salim El Koudri e un “manifesto disturbo psichiatrico” Fausto Gianelli è l’avvocato di Salim El Koudri, il 31enne nato a Bergamo da genitori marocchini che sabato si è lanciato con l’auto a tutta velocità sulla folla in via Emilia a Modena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salim El Koudri, l'avvocato parla delle cure psichiatriche: "Sentiva voci, diceva che il Diavolo gli parlava"

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