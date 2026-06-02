Entro il 2028, si prevede che quattro milioni di persone saranno assunte in nuovi posti di lavoro. Oltre al settore tecnologico, altri comparti chiave includono sanità, edilizia e servizi. L’intelligenza artificiale influenzerà le competenze richieste, con una maggiore domanda di capacità umanistiche come comunicazione, empatia e problem solving. Questi cambiamenti riguarderanno sia la formazione professionale sia le modalità di lavoro, senza indicare specifici attori o aziende coinvolti.

? Punti chiave Quali sono i settori che guideranno le assunzioni oltre la tecnologia?. Come influenzerà l'intelligenza artificiale le competenze umanistiche nel mercato?. Perché il settore economico-statistico supera la domanda di profili tecnologici?. Quali sono i rischi di scegliere un corso basandosi solo sui dati?.? In Breve Il 35% dei nuovi assunti dovrà possedere un titolo di istruzione terziaria entro il 2028.. L'area economico-statistica guida la domanda con 193 mila nuovi inserimenti previsti.. Ingegneria e insegnamento seguono con rispettivamente 127 mila e 117 mila posizioni.. L'invecchiamento demografico sostiene la richiesta costante di personale nel settore medico-sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro: 4 milioni di nuovi assunti entro il 2028, ecco i settori chiave

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