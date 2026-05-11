Regione via libera della Corte dei Conti | pronti 2.600 nuovi posti di lavoro entro il 2028

La Corte dei Conti ha approvato un piano della Regione Siciliana che prevede l’assunzione di 2.600 persone entro il 2028. La decisione apre la strada a un incremento significativo del personale e a una revisione delle procedure di assunzione, segnando la fine di un periodo di blocchi e limiti alle nuove assunzioni. La Regione si prepara così a rinnovare la propria macchina amministrativa, con un intervento che coinvolge diverse aree di lavoro.

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La macchina amministrativa della Regione Siciliana si prepara a cambiare volto con un massiccio piano di ingressi che segna la fine di una lunga stagione di blocchi. La Corte dei Conti ha infatti dato il via libera definitivo al Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Regione, via libera dalla Corte dei conti al nuovo contratto dei dirigentiVia libera dalla Corte dei conti all'ipotesi di rinnovo del contratto della dirigenza della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. Anas: 900 nuovi posti entro il 2028 per tecniciNel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, l’Agenzia nazionale per le strade conferma un piano industriale ambizioso che porterà oltre 900 nuove... Argomenti più discussi: Via libera al piano che delinea gli obiettivi dei Direttori generali per il 2026 su prestazioni sanitarie e liste d’attesa. La presidente Todde: Con obiettivi e risultati misurabili la sanità cambia passo; Regione Campania, via libera della Giunta al Piano Sociale 2024-2026. Nuove misure su sanità e welfare; Sassari: via libera della Regione al finanziamento per il rifacimento del manto erboso del Vanni Sanna; ALPTRANSIT, VIA LIBERA IN CONSIGLIO REGIONALE ALLA MOZIONE DELLA LEGA. #Pesca. Un altro milione di euro a sostegno delle imprese della pesca e dell’acquacoltura dell’ #EmiliaRomagna: via libera al bando regionale. La #notizia regioneer.it/pesca-emilia-r… x.com è il 50esimo anniversario del terremoto che devastò il Friuli nel '76. La regione ha fatto un sito per commemorarlo. Il Friuli ringrazia e non dimentica. reddit Alluvione 2024, dalla Regione Liguria via libera a 3,4 milioni di euro per le aziende agricole di Albenga e CerialeAlluvione 2024, dalla Regione Liguria via libera a 3,4 milioni di euro per le aziende agricole di Albenga e Ceriale ... msn.com