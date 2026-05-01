puglia in arrivo 10mila nuovi posti di lavoro ecco dove e in quali settori

In Puglia sono previsti circa 10.000 nuovi posti di lavoro, con particolare attenzione ai settori dell'industria e dei servizi. La regione punta a rafforzare la ripresa occupazionale e nel giorno della Festa del Lavoro presenta numeri che indicano una crescita significativa. La strategia adottata mira a sostenere lo sviluppo economico attraverso iniziative e investimenti mirati.

La Puglia prova a consolidare la ripresa occupazionale e nella giornata della Festa del lavoro guarda al futuro con numeri ambiziosi, rafforzando una strategia che mette insieme sviluppo economico e politiche del lavoro. Sono quasi diecimila, per la precisione 9.786, i nuovi posti di lavoro previsti dai progetti delle imprese sostenute dalle undici misure del Dipartimento Sviluppo economico, gestite dalla società in house Puglia Sviluppo. Un dato che, insieme agli altri interventi regionali, punta a portare l’occupazione complessiva verso quota 90mila nuovi lavoratori nei prossimi anni. A questi si aggiungono 300 assunzioni dedicate a persone con disabilità, previste dagli incentivi promossi dal Dipartimento Lavoro.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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