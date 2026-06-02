Lavori pubblici grazie all' avanzo di bilancio | il Comune investe oltre 330 mila euro in asili strade e aree verdi

Da ravennatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune ha approvato l’avanzo di bilancio lo scorso 30 aprile e ha destinato più di 330 mila euro a interventi nei settori dei lavori pubblici. Le risorse finanzieranno la realizzazione di asili, interventi su strade e lavori di sistemazione di aree verdi nelle diverse frazioni del territorio. Le opere programmate riguardano vari interventi di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici e infrastrutture comunali. La somma complessiva sarà suddivisa tra i vari interventi previsti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con l’approvazione dell’avanzo di bilancio dello scorso 30 aprile, l’Amministrazione comunale di Russi ha destinato oltre 330 mila euro per realizzare una serie di opere a Russi e frazioni. “Disporre di un bilancio solido – sottolinea la Sindaca Valentina Palli – significa poter investire con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Legge di Bilancio 2026: aumentano davvero stipendi e tutele per i lavoratori

Video Legge di Bilancio 2026: aumentano davvero stipendi e tutele per i lavoratori?

Notizie e thread social correlati

Fondi Pnrr: il Comune intercetta 330 mila euro per i tre nuovi asili nidoIl Comune di Francavilla Fontana ha ricevuto un finanziamento di 330 mila euro destinato all'acquisto di arredi didattici innovativi per i nuovi...

Per scuole e viabilità il Comune investe 400 mila euro anche grazie ai fondi PnrrIl Comune di Faenza ha autorizzato un investimento di 400 mila euro dedicato a interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Argomenti più discussi: Lavori pubblici grazie all'avanzo di bilancio: il Comune investe oltre 330 mila euro in asili, strade e aree verdi; Acqua, ultimati i lavori da 85 milioni sull’acquedotto Coghinas 1. L’assessore Piu: In soli due anni abbiamo riattivato un tratto di condotta fermo da 15 anni. Ora il sistema nord ovest è più resiliente; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Manutenzioni e grandi opere: investimenti per 14,5 milioni di euro.

lavori pubblici grazie allIn Comune Reggio Calabria 'sistema corruttivo sui lavori pubblici'(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 MAG - Un sistema corruttivo all'interno del settore Lavori pubblici e grandi opere del Comune di Reggio Calabria. E' quello emerso, come ha riferito il procuratore di Re ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web