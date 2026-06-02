Lavori pubblici grazie all' avanzo di bilancio | il Comune investe oltre 330 mila euro in asili strade e aree verdi

Il Comune ha approvato l’avanzo di bilancio lo scorso 30 aprile e ha destinato più di 330 mila euro a interventi nei settori dei lavori pubblici. Le risorse finanzieranno la realizzazione di asili, interventi su strade e lavori di sistemazione di aree verdi nelle diverse frazioni del territorio. Le opere programmate riguardano vari interventi di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici e infrastrutture comunali. La somma complessiva sarà suddivisa tra i vari interventi previsti.

Con l’approvazione dell’avanzo di bilancio dello scorso 30 aprile, l’Amministrazione comunale di Russi ha destinato oltre 330 mila euro per realizzare una serie di opere a Russi e frazioni. “Disporre di un bilancio solido – sottolinea la Sindaca Valentina Palli – significa poter investire con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Legge di Bilancio 2026: aumentano davvero stipendi e tutele per i lavoratori

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Proprio lì, dove si spesero milioni di euro pubblici, ora sorgerà un PALAZZETTO dove i ragazzi si alleneranno, cresceranno, impareranno a giocare di squadra. Compresi anche quei #minori che, ora, grazie a un lavoro di inclusione SERIO, hanno trovato l x.com

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