Fondi Pnrr | il Comune intercetta 330 mila euro per i tre nuovi asili nido
Il Comune di Francavilla Fontana ha ricevuto un finanziamento di 330 mila euro destinato all'acquisto di arredi didattici innovativi per i nuovi asili nido in fase di realizzazione. La somma proviene dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e si aggiunge alle risorse già allocate per queste strutture. I lavori per i tre asili sono in corso e prevedono l'installazione di arredi moderni e funzionali.
FRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento di 330 mila euro per l'acquisto di arredi didattici innovativi destinati ai nuovi asili nido in corso di realizzazione. Il finanziamento è stato assegnato a seguito della pubblicazione, lo scorso 7 aprile, delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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