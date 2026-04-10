Fondi Pnrr | il Comune intercetta 330 mila euro per i tre nuovi asili nido

Il Comune di Francavilla Fontana ha ricevuto un finanziamento di 330 mila euro destinato all'acquisto di arredi didattici innovativi per i nuovi asili nido in fase di realizzazione. La somma proviene dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e si aggiunge alle risorse già allocate per queste strutture. I lavori per i tre asili sono in corso e prevedono l'installazione di arredi moderni e funzionali.