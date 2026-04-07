Per scuole e viabilità il Comune investe 400 mila euro anche grazie ai fondi Pnrr

Il Comune di Faenza ha autorizzato un investimento di 400 mila euro dedicato a interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. I fondi, provenienti anche dai finanziamenti del PNRR, saranno destinati sia alle scuole locali che alla viabilità del territorio. Due interventi specifici riguarderanno il patrimonio scolastico e le strade del forese, con l’obiettivo di migliorare le strutture e la sicurezza stradale.

Il primo intervento riguarda la scuola primaria Carchidio, in via Forlivese 7. “Il progetto prevede il rifacimento integrale del soffitto della palestra del plesso, opera necessaria per garantire l’adeguamento alla normativa antincendio e la sicurezza degli spazi dedicati alle attività motorie degli alunni – spiega il Comune –. Per l'intervento, che costerà 200 mila euro finanziati tramite Pnrr, l'aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 giugno, con conclusione del cantiere fissata entro l’anno”. “La sicurezza dei nostri bambini e la garanzia di spazi dove poter svolgere le loro attività motorie sono temi fondamentali per questa Amministrazione – spiega l’assessora alla Scuola Martina Laghi –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Inclusione che genera futuro: la Fondazione Baroni investe 400 mila euro nelle eccellenze italianeRoma rilancia il valore dell’inclusione con numeri concreti e visioni di lungo periodo. Salento: reti idriche rinnovate grazie ai fondi del PnrrConsac annuncia la sostituzione di 35 chilometri di infrastrutture per ridurre le perdite e ottimizzare l'erogazione nel comune cilentano Nel comune... Temi più discussi: Bollettino della viabilità n. 39 del 5.4.2026; Ecco cosa pensano gli udinesi della mobilità cittadina; Viabilità per corteo Info-Point Bella Ciao; Sospensione della viabilità in via Vesalio direzione viale Roberto Pisano per un intervento di Abbanoa. Faenza, 400mila euro per scuole e viabilità: interventi alla Carchidio e a GranaroloVia libera della Giunta di Faenza a due interventi di manutenzione straordinaria che riguardano edilizia scolastica e viabilità nel forese, per un ... ravennanotizie.it Piano investimenti per le scuole e il territorio: 400mila euro per la palestra Carchidio e la viabilità di Granarolo FaentinoL’amministrazione di Faenza ha dato il via libera a due interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza che interesseranno il patrimonio scolastico e la rete viaria del forese, per un in ... ravennawebtv.it Il ricordo di una vita spesa per il bene comune si è cristallizzato nei giorni scorsi in un gesto dal profondo valore simbolico e civile presso l’Assessorato regionale della Sanità, dove la sala anfiteatro è stata ufficialmente intitolata alla memoria di Paola Pau, la st - facebook.com facebook «Il Comune segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione legata all’approvvigionamento di carburante per il trasporto aereo, che sta interessando il contesto nazionale e internazionale», dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo x.com