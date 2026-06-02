Lavori notturni all' acquedotto di Verona Nord | rubinetti a secco per due notti

Notizia in breve

Per due notti, l’acqua verrà a mancare in alcune zone di Verona Nord a causa di lavori notturni sull’acquedotto. I tecnici di una società di gestione idrica stanno eseguendo verifiche sulla rete di distribuzione. Durante le operazioni, le utenze non riceveranno acqua e i rubinetti resteranno a secco. L’intervento è previsto in orari notturni per ridurre i disagi.