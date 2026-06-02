Lavori notturni all' acquedotto di Verona Nord | rubinetti a secco per due notti
Per due notti, l’acqua verrà a mancare in alcune zone di Verona Nord a causa di lavori notturni sull’acquedotto. I tecnici di una società di gestione idrica stanno eseguendo verifiche sulla rete di distribuzione. Durante le operazioni, le utenze non riceveranno acqua e i rubinetti resteranno a secco. L’intervento è previsto in orari notturni per ridurre i disagi.
I tecnici di Acque Veronesi sono pronti a dare il via a una nuova serie di verifiche sulla rete acquedottistica che serve l’area di Verona Nord. Si tratta di una serie di prove di portata sui pozzi, interventi che si rivelano strettamente necessari per valutare lo stato di conservazione e la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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