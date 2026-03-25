Lavori all’acquedotto rubinetti a secco | ecco le strade interessate dal blocco

Sono in fase di completamento i lavori di rinnovo e potenziamento dell’acquedotto nella zona di Cento, iniziati recentemente su via XX Settembre dal Gruppo Hera in collaborazione con l’amministrazione comunale. Le opere sono finalizzate a migliorare la qualità del servizio idrico, ma nel frattempo alcune strade interessate hanno subito blocchi alla circolazione e interruzioni nel rifornimento di acqua, causando disagi ai residenti.

Interruzione dell'acqua dalle 8:30 alle 18 per un centinaio di utenze: l'elenco delle vie e i consigli per la ripresa del servizio Giovedì 26 marzo i tecnici saranno impegnati nella posa di una nuova condotta: per permettere l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua indicativamente dalle 8.30 alle 18 a quasi un centinaio di utenze in via Cremonino, piazza della Rocca, via Vicini, viale della Libertà e via Bulgarelli. I cittadini sono avvisati tramite volantinaggio porta a porta. Si ricorda che alla ripresa dell’erogazione idrica è necessario lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori all’acquedotto, rubinetti a secco: ecco le strade interessate dal blocco Articoli correlati Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco per 32 ore. Ecco le strade interessateDiverse strade di Maddaloni resteranno senz'acqua a causa di lavori, urgenti e indifferibili, sulle condotte. Leggi anche: Manutenzione notturna all'acquedotto: possibili cali di pressione e rubinetti a secco Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lavori all'acquedotto rubinetti a secco... Temi più discussi: Lavori all’acquedotto, rubinetti a secco: ecco le strade interessate dal blocco; Manutenzione notturna all'acquedotto: possibili cali di pressione e rubinetti a secco; Guasto all’acquedotto Molisano Sinistro: rubinetti a secco in cinque comuni - isNews; ORA SU RADIO PIU-ASCOLTA QUI: IN DIRETTA CON LA RASSEGNA STAMPA LOCALE, ALLE 8 05 DEL MATTINO. Lavori all’acquedotto, alla frazione Oriolo rubinetti a singhiozzoVoghera. L’acqua va e viene da giorni, senza preavviso, alla frazione di Oriolo, dove gli abitanti cominciano ad esaurire la pazienza. I lavori sull’acquedotto, infatti, sono in corso dalla scorsa ... laprovinciapavese.gelocal.it Lavori alla rete idrica, Abbanoa chiude i rubinetti a BonorvaAbbanoa sospende l’erogazione idrica a Bonorva venerdì 13 marzo per lavori alla rete, possibili cali di pressione e acqua torbida. sassarioggi.it È l’ingresso di Bacoli! Ne uscirà come nuovo. Ve lo avevo promesso. Saranno riasfaltate tutte le strade di Bacoli sfregiate dai lavori. Mai più voragini e scempi. E così sta avvenendo. Non più rattoppi, ma opere fatte con scrupolo. Siamo in via Montegrillo, Punta - facebook.com facebook #A2 - Lucerna -> Basilea - tra Basilea-Wettstein e Basilea-Badischer Bahnhof colonna, lavori di costruzione x.com