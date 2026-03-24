Manutenzione notturna all' acquedotto | possibili cali di pressione e rubinetti a secco

Dalle 24 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 marzo, una società di servizi idrici realizzerà interventi di manutenzione notturna nel sistema di distribuzione dell'acqua nelle zone di Lido Adriano e Marina di Ravenna. Durante questo intervallo, potrebbero verificarsi cali di pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua ai rubinetti. La comunicazione riguarda le verifiche di rete programmate per migliorare il funzionamento dell’acquedotto.

Hera annuncia verifiche sulla rete tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo. L'intervento notturno coinvolgerà due località del litorale Hera informa che dalle 24 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 marzo effettuerà a Lido Adriano e Marina di Ravenna delle verifiche di rete che comporteranno possibili momentanee mancanze di erogazione e abbassamenti di pressione. L’intervento coinvolgerà tutto l’abitato di Lido Adriano e Marina di Ravenna. Durante e successivamente l’intervento potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Lavaggio della nuova rete dell’acquedotto, possibili cali di pressione dai rubinettiHera comunica che nella mattinata di mercoledì 4 marzo, fra le 9,30 e le 11,30, verranno effettuate delle operazioni di lavaggio delle nuove condotte...

Lavori all’acquedotto, cali di pressione nelle caseHera prosegue il rinnovo dell’acquedotto nella pianura bolognese: martedì, dalle 8 alle 18.

Aggiornamenti e notizie su Manutenzione notturna

Argomenti discussi: QUARTU SANT’ELENA: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DELL’EROGAZIONE.

Intervento urgenti di Acquedotto del Fiora nei pressi della rotatoria: possibili modifiche al trafficoLavori dell'Acquedotto del Fiora nei pressi della rotatoria del Birillo, ad Arcidosso, in provincia di Grosseto. grossetonotizie.com

Manutenzione dell’acquedotto in dieci stradeDieci strade saranno interessate da interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di acquedotto con relativi allacciamenti, tutti eseguiti con la tecnica tradizionale ... laprovinciapavese.gelocal.it