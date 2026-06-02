Lavori di pavimentazione sulla A14 | scatta la chiusura notturna nel tratto tra Forlì e Cesena Nord

Dalle 21 di mercoledì 3 giugno alle 5 di giovedì 4 giugno, il tratto tra Forlì e Cesena Nord sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso al traffico verso Ancona. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di pavimentazione sulla strada. La chiusura notturna interesserà il tratto tra le due località e durerà dalle ore 21 alle 5 del mattino successivo.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di mercoledì 3 alle 5 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona. L'area di servizio "Bevano ovest", situata nel suddetto ratto, sarà chiusa con orario 20-5.In alternativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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