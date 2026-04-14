Annullata la chiusura del tratto di A14 compreso tra Forlì e Cesena nord

È stata annullata la chiusura del tratto dell'autostrada A14 tra Forlì e Cesena nord, prevista questa sera dalle 21 alle 5 di domani. La modifica riguarda la carreggiata in direzione Ancona, che rimarrà aperta come di consueto durante quella fascia oraria. L’area di servizio

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona, che era prevista dalle 21 di questa sera, martedì, alle 5 di mercoledì; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l'area di servizio "Bevano ovest", situata nel tratto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

A14, annullata la chiusura tra Forlì e Cesena nord di questa seraSulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona, che era prevista dalle 21 di...

Leggi anche: A14, lavori tra Forlì e Cesena nord: chiusure notturne e percorsi alternativi

Temi più discussi: A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO MELEGNANO-LODI VERSO BOLOGNA; A14, annullata la chiusura tra Forlì e Cesena nord di questa sera; A14 Bologna-Taranto: annullata chiusura Foggia-San Severo verso Pescara, chiusa area di servizio Gargano est; Frana di Petacciato, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria Adriatica: ecco come fare LA SCHEDA.

Lavori in autostrada, l’aggiornamento del calendarioChiusure sull’Autostrada A9. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso ieri sera è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, che era prevista dall ... espansionetv.it

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNEA9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNERoma, 13 aprile 2026 - Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la ... trasporti-italia.com

#Milan, #Allegri cambia programma: annullata la doppia seduta #SerieA #SempreMilan x.com

ASTA ANNULLATA / irregolarità Visite a Vittorio Veneto, dove tutti sanno si trova la collezione e il museo privato del proprietario della Porsche 924 e delle automobili ufficiali dei Carabinieri. Mesi di lavoro. Mesi di mail, telefonate, trattative con i clienti e di orga - facebook.com facebook