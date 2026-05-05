Si asfalta un tratto dell' A14 | disposta la chiusura notturna tra Forlì e Cesena Nord

Nella notte tra venerdì e sabato, il tratto dell'autostrada A14 tra Forlì e Cesena Nord sarà chiuso al traffico dalle 22 alle 6. La chiusura si rende necessaria per lavori di asfaltatura che interessano la carreggiata in direzione Ancona. La disposizione riguarda esclusivamente il tratto forlivese dell'autostrada tra le due città. I veicoli diretti verso Ancona dovranno seguire percorsi alternativi durante le ore di chiusura.

Previsti lavori di asfaltatura lungo il tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto. Dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona. L'area di servizio “Bevano ovest” sarà chiusa con un'ora di anticipo. Per raggiungere il casello di Cesena.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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