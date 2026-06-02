lavori al ponte sul fiume po estate difficile sui treni della linea milano genova

Da domani, sulla linea ferroviaria Milano-Genova, ci saranno modifiche alla circolazione a causa di lavori sul ponte sul fiume Po. I lavori sono programmati in diverse fasi e coinvolgono interventi infrastrutturali che richiedono variazioni temporanee dei treni. La linea sarà interessata da cambiamenti nelle corse, con possibili ritardi e sospensioni di alcune tratte. Le modifiche resteranno in vigore fino a conclusione dei lavori.

Per consentire i lavori infrastrutturali programmati per fasi, da domani scattano alcune modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Genova. Fino a domenica 19 luglio si svolgerà la Fase 1 dei lavori al ponte sul fiume Po, per cui la circolazione avverrà su unico binario fra Bressana Bottarone e San Martino Cava e sarà rimodulata l’offerta ferroviaria: saranno sospesi i collegamenti Milano Greco Pirelli-Novi Ligure e Milano Greco Pirelli-Tortona. I viaggiatori potranno viaggiare sui collegamenti Asti-Alessandria-Milano Centrale, RV Genova-Milano Centrale, Milano-Pavia-Stradella-Piacenza. Ci saranno bus sostitutivi. Per supportare i viaggiatori negli spostamenti, saranno istituiti dei presìdi di personale di assistenza Trenord che nella Fase 1 si concentreranno nelle stazioni di Bressana, Voghera, Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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