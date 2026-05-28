Caos estate sui treni? Lavori sulla Genova-Milano al via La guida per sopravvivere tra bus e deviazioni

I lavori sulla linea Genova-Milano sono iniziati, causando modifiche ai servizi ferroviari. I pendolari devono affrontare deviazioni e l’uso di autobus alternativi. Le tratte sono soggette a variazioni, con possibili ritardi e cancellazioni. Le operazioni di manutenzione dureranno durante tutta l’estate. Chi viaggia tra le due città dovrà pianificare con anticipo e verificare gli orari aggiornati. Nessuna data di fine lavori è stata comunicata.

Andare a Milano per lavoro (e tornare) o scappare dalle temperature roventi per tuffarsi nel mar ligure? Quest’estate richiederà un po’ più di pazienza del solito. Trenitalia ha informato che, dal 3 giugno al 30 settembre 2026, la linea Genova-Milano sarà un cantiere a cielo aperto tra Voghera e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Riapertura della Ferrovia Genova Casella nel tratto Vicomorasso - Casella!

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