Genova-Milano | blocchi estivi sul ponte Po così cambiano i treni

A partire dalla prossima estate, i treni tra Genova e Milano subiranno modifiche a causa di blocchi totali sulla linea del ponte Po. I lavori di manutenzione e le restrizioni alla circolazione sono programmati in specifici periodi, anche durante le stagioni calde. Le nuove disposizioni comportano variazioni negli orari di partenza e arrivo, con alcune corse sospese o spostate in fasce orarie differenti rispetto al passato. Le autorità hanno annunciato le date precise di inizio e fine dei blocchi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quando inizieranno esattamente i blocchi totali della linea?. Come cambieranno gli orari dei treni tra Genova e Milano?. Quali percorsi alternativi utilizzeranno i pendolari durante l'estate?. Perché le Ferrovie dello Stato hanno scelto proprio questo periodo?.? In Breve Riduzione traffico su binario unico tra Voghera e Pavia dal 3 giugno al 19 luglio.. Nuova limitazione a binario unico tra Voghera e Pavia dal 29 agosto al 30 settembre.. Percorsi alternativi garantiti da FS tra Pavia e Voghera dal 20 luglio al 28 agosto.. Interventi di manutenzione straordinaria sul ponte Po per garantire la resilienza della linea.. Dal 20 luglio al 28 agosto la linea ferroviaria che unisce Genova e Milano subirà un’interruzione totale della circolazione tra Pavia e Voghera per interventi di manutenzione straordinaria sul ponte Po.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova-Milano: blocchi estivi sul ponte Po, così cambiano i treni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lazio, caos post-ponte: code in autostrada e blocchi sui treni? Cosa scoprirai Quali linee ferroviarie subiranno i blocchi per i lavori al Pigneto? Come cambieranno i percorsi sulla Pontina tra Sezze e Pontinia?... Olimpiadi, asse Torino-Milano-Genova per futura candidatura a Giochi estiviLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme con le Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a... Argomenti più discussi: Cantieri estivi e investimenti 2026; Incidente mortale in una galleria della A7, la vittima è un motociclista di 26 anni; Treni, dal 20 luglio al 28 agosto stop alla Milano-Genova: partono i lavori del Pnrr; Milano | Porta Genova – Nuova vita per gli ex edifici abbandonati di viale Gorizia sulla Darsena. Piantedosi: 'Il 25 aprile a Milano fatti gravi, la bandiera di Israele usata come diversivo' reddit Ferrovie, dal 3 giugno tornano i lavori sulla Milano – Genova. Ecco il piano fra indennizzi e bus sostitutiviGenova – Tornano, dal 3 giugno, i cantieri per la manutenzione straordinaria del Ponte Po: gli interventi riguardano, come avvenuto nell’estate 2025, la linea ferroviaria Milano- Genova. E, vista ... ilsecoloxix.it