Lavoratori indiani sfruttati per costruire il consolato Usa a Milano | controllo giudiziario per il colosso Caddell Construction
Il pubblico ministero di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per la società Caddell Construction, coinvolta nel progetto di costruzione del consolato statunitense. L’indagine riguarda il presunto sfruttamento di lavoratori indiani impiegati nel cantiere. L'autorità giudiziaria ha avviato verifiche sulle condizioni di lavoro e sui possibili abusi. La decisione è stata presa in seguito a segnalazioni di irregolarità e presunte violazioni delle norme sul lavoro.
Milano – Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per il colosso americano delle costruzioni 'Caddell Construction' perché avrebbe sfruttato il lavoro, anche con paghe sotto la soglia della povertà, di operai indiani reclutati da un'altra società indiana "a cui veniva corrisposta", tra l'altro, da parte degli stessi "lavoratori reclutati la somma di circa 500.000 rupie", una sorta di 'pizzo' per lavorare. Lavoratori che, poi, "venivano fatti arrivare, attraverso distacco, in Italia per la realizzazione del Consolato americano a Milano " di piazzale Accursio. Gli operai "venivano sfruttati... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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