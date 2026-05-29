Lavoratori indiani sfruttati per costruire il consolato Usa a Milano | controllo giudiziario per il colosso Caddell Construction

Notizia in breve

Il pubblico ministero di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per la società Caddell Construction, coinvolta nel progetto di costruzione del consolato statunitense. L’indagine riguarda il presunto sfruttamento di lavoratori indiani impiegati nel cantiere. L'autorità giudiziaria ha avviato verifiche sulle condizioni di lavoro e sui possibili abusi. La decisione è stata presa in seguito a segnalazioni di irregolarità e presunte violazioni delle norme sul lavoro.