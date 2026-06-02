L’Avellino Basket ha confermato Gennaro Di Carlo come allenatore della squadra per la prossima stagione. La società ha deciso di mantenere la stessa guida tecnica, annunciando l’avvio del nuovo progetto con questa scelta. La conferma arriva dopo una fase di valutazioni e discussioni interne. Di Carlo continuerà a essere responsabile della gestione tecnica della squadra, con l’obiettivo di migliorare i risultati stagionali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket sceglie la continuità e affida ancora a Gennaro Di Carlo la guida tecnica della squadra. Dopo i colloqui delle ultime settimane, società e allenatore hanno deciso di proseguire insieme il percorso avviato nel novembre scorso, quando il tecnico casertano subentrò in corsa portando la formazione biancoverde fino ai playoff. I numeri della sua gestione hanno avuto un peso importante nella decisione. Con Di Carlo in panchina l’ Avellino Basket ha collezionato 19 vittorie e 12 sconfitte in 31 gare, conquistando l’ottavo posto al termine della regular season e raggiungendo i quarti di finale playoff. Un rendimento che ha convinto il club a ripartire dalla stessa guida tecnica per programmare il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Avellino Basket blinda Di Carlo: parte il cantiere biancoverde

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Avellino Basket, al via il nuovo corso: Di Carlo confermato

Unicusano Avellino Basket: parte il rush finale in Serie A2A tre partite dalla fine del campionato di Serie A2 OldWildWest, il campionato entra nella sua fase decisiva.

Temi più discussi: Achille Polonara: Ora sorrido grazie ad Avellino; Avellino Basket conferma Gennaro Di Carlo sulla panchina, lunedì la conferenza stampa; PB: Avellino riparte da coach Di Carlo, tra i giocatori Dell'Agnello e Mussini; Cividale blinda Lucio Redivo per altre due stagioni: i dettagli.

Avellino Basket, inaugurata la stagione 2026/2027 con il sindaco Nello PizzaQuesto pomeriggio, presso la sala stampa del PalaDelMauro, l’Avellino Basket ha dato ufficialmente il via alla stagione agonistica 2026/2027, partendo dalla conferma di coach Gennaro Di Carlo, primo t ... irpinianews.it

Avellino, Di Carlo: Pronto a dare il massimoQuesto pomeriggio, presso la sala stampa del PalaDelMauro, l’Avellino Basket ha dato ufficialmente il via alla stagione agonistica 2026/2027, partendo ... basketinside.com