Unicusano Avellino Basket | parte il rush finale in Serie A2
A tre partite dalla fine del campionato di Serie A2 OldWildWest, il campionato entra nella sua fase decisiva. Domani alle 18, al PalaDelMauro di Avellino, l’Unicusano Basket affronta una gara importante in vista delle ultime sfide stagionali. La squadra si prepara a chiudere il campionato e a definire la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di ottenere risultati favorevoli nelle ultime uscite.
Tre giornate al termine del campionato di Serie A2 OldWildWest, al PalaDelMauro di Avellino l’Unicusano ospita domani alle 18.00 la CrifoWines Ruvo di Puglia. Il match arriva a conclusione di un’altra settimana intensa, in cui gli irpini hanno affrontato prima Cremona e poi la sfida. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Si riparte da qui. Biglietti già disponibili su Go2.it. Domenica il PalaDelMauro deve farsi sentire. La tua presenza non è un dettaglio. #AvellinoBasket #Unicusano #biglietteria #biglietteriaonline - facebook.com facebook
Unicusano Avellino Basket ritrova il successo: sconfitta la Gemini Mestre @Sportando x.com