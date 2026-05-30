L'Avellino Basket ha confermato l’allenatore per la prossima stagione. La squadra si prepara a partire con il nuovo staff, con l’obiettivo di affrontare il campionato 20262027. La società ha annunciato ufficialmente il proseguimento del rapporto con l’allenatore, che guiderà il team anche nel prossimo torneo. La formazione ha iniziato gli allenamenti e si sta organizzando per le prossime partite. Nessun cambiamento nello staff tecnico è stato comunicato.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket è pronta a inaugurare ufficialmente il percorso che porterà alla stagione 20262027. La società biancoverde ha fissato per lunedì alle ore 17, presso la sala stampa del PalaDelMauro, un incontro con gli organi di informazione nel corso del quale saranno presentate le linee guida del nuovo progetto sportivo. Al centro dell’appuntamento ci sarà la conferma di Gennaro Di Carlo alla guida della prima squadra. Una scelta nel segno della continuità dopo i risultati ottenuti nell’ultima annata, culminata con il raggiungimento dei playoff di Serie A2, traguardo storico per il club irpino. Subentrato nel novembre scorso, il tecnico ha saputo rilanciare le ambizioni della formazione biancoverde, chiudendo la stagione con un bilancio positivo e conquistando la fiducia della dirigenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino Basket, al via il nuovo corso: Di Carlo confermato

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