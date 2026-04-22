Incidente ad Alpignano | auto si ribalta in carreggiata il conducente resta bloccato nell' abitacolo Forti problemi di traffico

Nella mattinata di ieri, martedì 21 aprile 2026, un incidente si è verificato in via Mazzini ad Alpignano. Un'auto si è ribaltata sulla carreggiata, causando l'auto rimanere capovolta e il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti a causa dell’accaduto.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 21 aprile 2026, in via Mazzini ad Alpignano. Una vettura Suzuki Ignis si è ribaltata autonomamente mentre viaggiava lungo la strada in direzione di piazza Robotti. Il conducente dell'auto è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monza, auto si ribalta in viale Romagna: conducente resta intrappolato nell’abitacolo Paura a Fidenza, auto si ribalta: il conducente incastrato nell'abitacoloUn'auto si è ribaltata ieri sera a Fidenza e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo, all'altezza del cimitero. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Alpignano, scontro tra auto: traffico in tilt davanti alla banca; Incidente ad Alpignano: auto si ribalta in carreggiata, il conducente resta bloccato nell'abitacolo. Forti problemi di traffico; Simula il furto di alcune componenti dell' auto per ottenere un risarcimento vicino Matera denunciato. Una donna di 46 anni è morta travolta da un tir a #Palermo. L'incidente è avvenuto ieri mattina nella zona del porto. La donna è stata trascinata sotto le ruote dell'autoarticolato diretto verso il porto. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. x.com #INCIDENTE MORTALE - L’autista del Tir probabilmente non si sarebbe accorto di avere investito la donna trascinata per alcuni metri - facebook.com facebook