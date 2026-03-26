Nella tarda mattinata di oggi a Cucciago, lungo via per Navedano, un'auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo, sfondando un cancello e rimanendo incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre la donna che si trovava a bordo dell’auto. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Incidente intorno alle 11.30 in via per Navedano: 66enne estratta dai vigili del fuoco e portata al Sant’Anna in codice giallo Incidente nella tarda mattinata di oggi a Cucciago, lungo via per Navedano, dove un’auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo e aver sfondato un cancello. L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Alla guida una donna di 66 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato finendo fuori strada. Nell’impatto la vettura si è rovesciata e la conducente è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarla in sicurezza, insieme ai soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Cucciago, auto si ribalta e sfonda un cancello: donna incastrata nell’abitacolo

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