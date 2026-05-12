Più sport meno malattie | l’attività fisica come prevenzione

Un nuovo studio condotto da Sport e Salute, Agenas e Ministero della Salute evidenzia come l’attività fisica possa contribuire a ridurre il rischio di malattie, mostrando che promuovere più sport è una strategia efficace per migliorare la salute pubblica. I dati raccolti indicano che investire in movimento non comporta costi aggiuntivi, ma può portare a risparmi significativi per il sistema sanitario. Lo studio sottolinea l’importanza di incentivare uno stile di vita più attivo nella popolazione.

Lo studio sperimentale realizzato in collaborazione da Sport e Salute, Agenas e Ministero della Salute lancia un messaggio chiaro: investire nell’attività fisica non è un costo, ma una leva strategica capace di generare salute e risparmi concreti per il sistema sanitario. È stato presentato a Roma in occasione degli Internazionali BNL d’Italia alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti; del ministro della Salute Orazio Schillaci; del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi; del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma; dell’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris; del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi; del presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana Maurizio Casasco; del direttore generale di Agenas Angelo Tanese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Episodio 12: Tumori ed attività fisica

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