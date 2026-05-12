Più sport meno malattie | l’attività fisica come prevenzione

Da ilgiornale.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio condotto da Sport e Salute, Agenas e Ministero della Salute evidenzia come l’attività fisica possa contribuire a ridurre il rischio di malattie, mostrando che promuovere più sport è una strategia efficace per migliorare la salute pubblica. I dati raccolti indicano che investire in movimento non comporta costi aggiuntivi, ma può portare a risparmi significativi per il sistema sanitario. Lo studio sottolinea l’importanza di incentivare uno stile di vita più attivo nella popolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo studio sperimentale realizzato in collaborazione da Sport e Salute, Agenas e Ministero della Salute lancia un messaggio chiaro: investire nell’attività fisica non è un costo, ma una leva strategica capace di generare salute e risparmi concreti per il sistema sanitario. È stato presentato a Roma in occasione degli Internazionali BNL d’Italia alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti; del ministro della Salute Orazio Schillaci; del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi; del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma; dell’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris; del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi; del presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana Maurizio Casasco; del direttore generale di Agenas Angelo Tanese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pi249 sport meno malattie l8217attivit224 fisica come prevenzione
© Ilgiornale.it - Più sport, meno malattie: l’attività fisica come prevenzione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Episodio 12: Tumori ed attività fisica

Video Episodio 12: Tumori ed attività fisica

Notizie correlate

Leggi anche: Artrosi, come affrontarla: focus su cure, prevenzione e attività fisica in un incontro pubblico

Argomenti più discussi: Morti in Italia nel 2023: crescono polmoniti e malattie infettive; Sistema immunitario, perché le donne sono più soggette alle malattie autoimmuni? VIDEO; Giornata lupus, Quartuccio (UniUd): Percorsi dedicati su esigenze giovani donne; Malattie professionali in Ciociaria. Cirulli (Uil Frosinone): Oltre 300 casi. Più di mille lo scorso anno.

Attività fisica: meno tumori e malattie croniche. InFormaTeen sbarca a Milano Cortina 2026Riduce fino al 21% il rischio di tumore della mammella, del 19% quello del colon-retto e dello stomaco, del 15% il carcinoma della vescica e del 12% i tumori del rene. L’attività fisica regolare ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web