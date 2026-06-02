Prima del festival, si svolgono numerosi eventi gratuiti come mostre, incontri e presentazioni letterarie distribuiti in diverse location. Queste iniziative coinvolgono il pubblico e arricchiscono il calendario culturale, offrendo un’anteprima delle attività previste. L’intero programma mira a rendere l’attesa un’esperienza condivisa, con appuntamenti accessibili a tutti. Le manifestazioni si svolgono in vari spazi pubblici e sono aperte al pubblico senza necessità di prenotazione.

Aspettando il festival, c’ è un palinsesto di iniziative – mostre, incontri, presentazioni letterarie – tutte ad ingresso libero, che trasforma l’attesa in un’esperienza collettiva. Inziamo da " Le Pietre di Prato – Materiali colori simboli. Gli acquerelli di Bill Homes ", il percorso espositivo che intreccia arte e storia, visitabile fino al 6 giugno al Museo dell’Opera del Duomo. La mostra, a cura di Veronica Bartoletti, presenta 23 acquerelli dedicati al complesso monumentale della Cattedrale di Santo Stefano, dipinti dell’architetto e docente universitario londinese Bill Homes, che fanno parte del corpus di oltre cento disegni pubblicati nel libro "Le Pietre di Prato", edito quest’anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Claudio Martini editore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’attesa si fa evento. Mostre e incontri: appuntamenti diffusi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Battaglia al Ponte, è anniversario. Rievocazioni, mostre e incontri: si celebrano i 230 anni dall’eventoOggi si celebra il 230° anniversario dell'evento noto come la Battaglia al Ponte, con una serie di iniziative tra rievocazioni, mostre e incontri...

Installazioni, laboratori e incontri: il cantiere del Museo del Mare di Bari si fa eventoÈ stato annunciato un calendario di eventi legati al cantiere del nuovo Museo del Mare di Bari, situato sul molo Sant'Antonio.

Argomenti più discussi: L’attesa si fa evento. Mostre e incontri: appuntamenti diffusi; Conegliano: Mariangela De Maria. Attesa - Mostra d'arte contemporanea in Veneto; Sugar Free - mostra Aorta Gallery - Pisa; Max Bill, la forma che misura il tempo. Com'è la mostra di Chiasso.

Il sovraffollamento turistico mi ha fatto smettere di visitare del tutto i posti della lista dei desideri, qualcun altro sta attivamente evitando i luoghi popolari adesso? reddit

Ansa Basilicata (@AnsaBasilicata) / Posts / X x.com