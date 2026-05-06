Installazioni laboratori e incontri | il cantiere del Museo del Mare di Bari si fa evento

È stato annunciato un calendario di eventi legati al cantiere del nuovo Museo del Mare di Bari, situato sul molo Sant'Antonio. I lavori di costruzione sono ancora in corso, con una conclusione prevista entro la fine dell’anno secondo le stime comunali. Il programma comprende installazioni, laboratori e incontri, organizzati mentre si prosegue con la realizzazione dell’opera.

In attesa che entro fine anno, secondo le previsioni del Comune, possano essere ultimati i lavori, è stato presentato un programma di appuntamenti nell'ambito del cantiere del nuovo Museo del Mare di Bari (MuMaB) in corso di realizzazione sul molo Sant'Antonio.Il programma tra incontri.🔗 Leggi su Baritoday.it

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