Oggi si celebra il 230° anniversario dell'evento noto come la Battaglia al Ponte, con una serie di iniziative tra rievocazioni, mostre e incontri pubblici. Durante l’intera giornata, sono state organizzate diverse attività per ricordare quei momenti storici e coinvolgere la comunità locale. Le manifestazioni si svolgono in vari luoghi della città e sono aperte a tutti i cittadini interessati a conoscere meglio questa pagina del passato.

Un anno di eventi per raccontare la storia, ma anche per ridisegnare il futuro della città. È stato presentato ieri, nella sala consiliare del Broletto, il programma di “Napoleone a Lodi”, il calendario di iniziative che celebrerà i 230 anni della battaglia al Ponte, uno degli episodi più importanti della storia cittadina. Un progetto ampio, che attraverserà tutto il 2026, tra rievocazioni storiche, mostre, incontri e percorsi culturali, con l’obiettivo dichiarato di trasformare Lodi in una vera e propria meta di turismo storico e culturale. Il cuore delle iniziative sarà concentrato a maggio. Si partirà l’8 con la cerimonia ufficiale di adesione alla Federazione europea delle città napoleoniche nella sede della Bcc Centropada a palazzo Ghisi, proprio nell’edificio dove ci fu la consegna delle chiavi della città Milano a Napoleone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Battaglia al Ponte, è anniversario. Rievocazioni, mostre e incontri: si celebrano i 230 anni dall’evento

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