Un atleta dell’Alga Atletica Arezzo ha conquistato un bronzo a livello internazionale, mentre un altro ha ottenuto il titolo italiano. Questo fine settimana ha visto i rappresentanti della società brillare nelle competizioni giovanili di atletica leggera. La squadra aretina continua a distinguersi sui principali palcoscenici nazionali ed europei, portando a casa risultati di rilievo. Entrambi gli atleti hanno mostrato performance di rilievo nelle rispettive categorie.

AREZZO – Un bronzo internazionale e un titolo italiano impreziosiscono il fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo, protagonista sui più importanti palcoscenici giovanili dell’atletica leggera. A regalare il risultato di maggior prestigio è stato Filippo Misuri, che ha conquistato il terzo posto nel salto in alto al Brixia Next Gen di Bressanone, una delle manifestazioni Under 18 più prestigiose d’Europa. L’atleta aretino, nato nel 2009, ha rappresentato la Toscana confrontandosi con i migliori giovani talenti italiani e stranieri, riuscendo a salire sul podio grazie all’ottima misura di 1,96 metri. Davanti a lui soltanto il ligure Andrea Campani e il lombardo Alessandro Nasi. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - L’atletica aretina continua a volare: Misuri brilla in Europa, Falciani conquista l’Italia

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