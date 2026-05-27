Una squadra di giovani atleti ha conquistato otto medaglie in una competizione regionale, tra cui quattro ori, due argenti e sei bronzi. Tra i vincitori spicca un campione regionale nel salto in alto. La squadra ha anche stabilito un nuovo record provinciale. La manifestazione ha portato grande soddisfazione ai partecipanti e agli allenatori.

Una primavera di soddisfazioni e di emozioni per i giovani dell’ Alga Atletica Arezzo: quattro ori, due argenti e sei bronzi, oltre ad aver siglato un nuovo record provinciale. Il risultato più prestigioso è stato conseguito da Filippo Misuri del 2009 (nella foto) che è riuscito a laurearsi campione regionale nel salto in alto con 1.93 metri ai Campionati Toscani Allievi a Monsummano Terme. Questa categoria ha visto l’Alga Atletica Arezzo salire sul podio anche con Flavia Matteucci del 2010 che ha chiuso al secondo posto il salto triplo con 10.94 metri davanti ad avversarie di un anno più grandi, con Stella Arniani del 2009 che ha meritato il terzo posto nel salto con l’asta con 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alga Atletica, grande abbuffata di medaglie. Misuri campione regionale nel salto in alto

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