Quarto posto nazionale nell’alto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo

Mattia Falciani, atleta dell’Alga Atletica Arezzo, si è classificato quarto a livello nazionale nel salto in alto. La competizione si è svolta il 18 marzo 2026 e ha visto coinvolti numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia. Falciani ha raggiunto una posizione di rilievo nel torneo, distinguendosi tra i partecipanti. La gara si è svolta in una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Quarto posto nazionale nel salto in alto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo. Classe 2012, il giovane saltatore è stato convocato dalla rappresentativa della Toscana per gareggiare al trofeo “Ai confini delle Marche” che, giunto alla quattordicesima edizione, ha proposto un confronto tra i migliori Cadetti di tredici regioni nelle diverse specialità dell’atletica leggera. La manifestazione è andata in scena al Pala Casali di Ancona e ha rinnovato il più importante appuntamento nazionale indoor per i nati nel biennio 2011-2012, offrendo un banco di prova di altissimo livello dove il portacolori dell’Alga Atletica Arezzo ha dimostrato la propria preparazione tecnica e caratteriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quarto posto nazionale nell’alto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo Articoli correlati Un quinto posto nazionale e un titolo toscano per l’Alga Atletica ArezzoArezzo, 9 febbraio 2026 – Un quinto posto nazionale e un titolo toscano nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo. Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di AnconaArezzo, 12 gennaio 2026 – Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo nella prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona.