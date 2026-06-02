Fano gli 80 anni della Repubblica nel nome delle donne che votarono per la prima volta

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Fano, il 2 giugno, si è tenuto un evento della Primavera della Legalità per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del diritto di voto alle donne. L’incontro ha coinvolto rappresentanti e cittadini, con interventi dedicati alla storia del suffragio femminile e alla nascita dello Stato democratico. La cerimonia si è svolta in una cornice pubblica, con discorsi e testimonianze che hanno evidenziato il ruolo delle donne nel processo di democratizzazione del paese.

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Fano (Pesaro e Urbino) martedì 2 giugno 2026 - A Fano un incontro della Primavera della Legalità per ricordare gli 80 anni della Repubblica e del suffragio universale. Al centro la memoria viva di Maria Vittoria Cecconi, 91 anni: «Io ho visto nascere la Repubblica». Una Repubblica nata anche dal voto delle donne. Ottant’anni di Repubblica, ma anche ottant’anni dal voto alle donne. Due anniversari che si intrecciano e che a Fano diventano occasione di memoria, partecipazione e riflessione civile. Giovedì 4 giugno, alle 19, nell’area verde accanto alla chiesa di via del Ponte 10, si terrà l’incontro “Ottantesimo della Repubblica e del voto alle donne”, inserito nel percorso della Primavera della Legalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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