fano gli 80 anni della repubblica nel nome delle donne che votarono per la prima volta

Notizia in breve

A Fano, il 2 giugno, si è tenuto un evento della Primavera della Legalità per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del diritto di voto alle donne. L’incontro ha coinvolto rappresentanti e cittadini, con interventi dedicati alla storia del suffragio femminile e alla nascita dello Stato democratico. La cerimonia si è svolta in una cornice pubblica, con discorsi e testimonianze che hanno evidenziato il ruolo delle donne nel processo di democratizzazione del paese.