Un uomo è stato assolto dall’accusa di mafia, ma la sua villa a Brugherio è stata messa all’asta dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La struttura, sequestrata in passato, è ora disponibile per la vendita. La decisione di procedere con l’asta è stata comunicata successivamente all’assoluzione. La villa rappresenta uno dei beni confiscati in seguito a indagini di natura mafiosa.

È stato definitivamente assolto dall’accusa di essere un mafioso, ma l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha messo all’asta la sua villa a Brugherio. Non è ancora finita la telenovela giudiziaria lunga 17 anni per Marcello Paparo, l’imprenditore di 58 anni arrestato nel marzo 2009 perché ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano il boss della ’ndrina dei Paparo di Isola di Capo Rizzuto in Calabria trapiantata in Lombardia. Paparo è stato assolto dalla giustizia penale dall’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma la giustizia delle misure patrimoniali ha preso una strada diversa disponendo la confisca, quando ancora non era arrivata la sentenza definitiva, dei beni di cui è invece stato dichiarato il dissequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’assoluzione dall’accusa di mafia. Ma la sua villa finisce all’asta

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Con la norma approvata dalla Camera affermiamo un principio di civiltà e di equilibrio: se un'accusa fa notizia, anche un'assoluzione merita lo stesso spazio #PresunzioneDiInnocenza #StatoDiDiritto #Giustizia #CameraDeiDeputati x.com

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