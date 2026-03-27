In un procedimento giudiziario legato alla cosiddetta “Mafia dei pascoli”, quattro persone sono state condannate per aver commesso reati di estorsione e illecita concorrenza aggravati dal metodo mafioso. Un altro imputato è stato assolto dall’accusa di associazione mafiosa, ma condannato per tentata violenza privata. Il processo si è svolto in un’udienza che ha portato a queste decisioni definitive.

Lo ha deciso il gup del tribunale di Palermo, Carmen Salustro, al termine del giudizio abbreviato. La pena più alta è stata inflitta a Pietro Campo, 73 anni, condannato a 9 anni di reclusione. Otto anni e quattro mesi per Piero Guzzardo, 46 anni, e sette anni e otto mesi per Pasquale Ciaccio, 59 anni. Condannato a cinque anni e quattro mesi Domenico Bavetta, 42 anni. Giovanni Campo, 43 anni, è stato invece assolto dalle accuse di estorsione e concorrenza illecita aggravate dal metodo mafioso e condannato a un anno e otto mesi per tentata violenza privata. Le indagini, condotte dallo Sco, dalla Sisco di Palermo e dalle squadre mobili di... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - “Mafia dei pascoli”, quattro condanne e un’assoluzione

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