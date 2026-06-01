Una villa a Brugherio, sequestrata e confiscata, è stata messa all'asta dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati. L’immobile non è legato a un mafioso, ma il procedimento riguarda un procedimento di confisca. La villa, di proprietà di una persona coinvolta in indagini, viene ora venduta all’asta pubblica. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’indagine o sui motivi della confisca.

Brugherio (Monza Brianza), 1 Giugno 2026 – Non è un mafioso, ma l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha messo all'asta la sua villa a Brugherio. Non è ancora finita la telenovela giudiziaria lunga 17 anni per Marcello Paparo, l'imprenditore di 58 anni arrestato nel 2009 perchè ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano il boss della n'drina dei Paparo di Isola di Capo Rizzuto in Calabria trapiantata in Lombardia. La base d’asta. Paparo è stato assolto dalla Giustizia penale dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma la Giustizia delle misure patrimoniali ha preso una strada diversa disponendo la confisca, quando ancora non era arrivata la sentenza definitiva, dei beni di cui è invece stato dichiarato il dissequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marcello Paparo, prosegue il calvario: non è un mafioso, ma la sua villa a Brugherio viene messa all'asta

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