L’assessore Cappa | Trotta diffidata noi agiamo con atti concreti | su vicenda parcheggi no alle montature

Notizia in breve

L’assessore Cappa ha dichiarato che l’amministrazione ha diffidato Trotta e sta agendo con atti concreti, rifiutando qualsiasi montatura sulla vicenda dei parcheggi. Ha inoltre criticato le dichiarazioni della consigliera di minoranza, definendole eccessive, scomposte e aggressive. Le sue parole sono state rese note in un contesto in cui si discuteva delle recenti tensioni politiche sul tema.