L’assessore Cappa | Trotta diffidata noi agiamo con atti concreti | su vicenda parcheggi no alle montature
L’assessore Cappa ha dichiarato che l’amministrazione ha diffidato Trotta e sta agendo con atti concreti, rifiutando qualsiasi montatura sulla vicenda dei parcheggi. Ha inoltre criticato le dichiarazioni della consigliera di minoranza, definendole eccessive, scomposte e aggressive. Le sue parole sono state rese note in un contesto in cui si discuteva delle recenti tensioni politiche sul tema.
Tempo di lettura: 2 minuti “Resto francamente perplesso davanti alle dichiarazioni francamente eccessive nei toni, scomposte e inutilmente aggressive espresse dalla consigliera di minoranza De Stasio. Un attacco politico sconclusionato che rasenta una montatura mediatica”, lo scrive in una nota l’assessore ai Parch e ggi Attilio Cappa. “La consigliera De Stasio si accorge del problema parcheggi solo oggi, guardando il calendario al solo fine di rincorrere un facile applauso. Questa Amministrazione, al contrario, ci lavora pancia a terra da ben 4 anni e i segnali in città sono sotto gli occhi di tutti: abbiamo avviato il rifacimento totale della segnaletica stradale e, finalmente, Porta Rufina è in piena ristrutturazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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