Famiglia nel bosco il Tribunale dell’Aquila scrive al Csm | L’ispezione su noi è lecita? Il ministero replica | Agiamo secondo la normativa
Il Tribunale dell’Aquila ha scritto al Consiglio superiore della magistratura sollevando dubbi sulla legittimità di un’ispezione condotta sulla famiglia residente in un bosco. La famiglia si è rivolta alle autorità giudiziarie per ottenere chiarimenti sulla procedura seguita, mentre il ministero ha risposto sostenendo di agire in conformità con le norme vigenti. La vicenda riguarda le modalità di intervento e le autorizzazioni legate alle attività di questa famiglia nell’area isolata.
Ci atteniamo alle leggi. Questa in sostanza la risposta dal Ministero in merito alle accuse partite dal Tribunale dell’Aquila per la famiglia nel bosco. La presidente del Tribunale dell’Aquila, Nicoletta Orlandi, ha scritto al Csm ponendo con urgenza una domanda: se la tipologia di ispezione, da parte dei tecnici del ministero della Giustizia, sia legittima oppure eccessivamente invasiva o potenzialmente dannosa ai fini dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici. In serata è arrivata la replica del ministero di Nordio. «Questo ispettorato generale – riporta la nota – fa presente che, in adempimento dell’incarico di inchiesta amministrativa ricevuto con atto del Gabinetto, si è rigorosamente attenuto a quanto previsto dall’art. 🔗 Leggi su Open.online
FAMIGLIA NEL BOSCO - Guardiacivica scrive a Giudici, Assistenti Sociali e Psicologi
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