Famiglia nel bosco il Tribunale dell’Aquila scrive al Csm | L’ispezione su noi è lecita? Il ministero replica | Agiamo secondo la normativa

Il Tribunale dell’Aquila ha scritto al Consiglio superiore della magistratura sollevando dubbi sulla legittimità di un’ispezione condotta sulla famiglia residente in un bosco. La famiglia si è rivolta alle autorità giudiziarie per ottenere chiarimenti sulla procedura seguita, mentre il ministero ha risposto sostenendo di agire in conformità con le norme vigenti. La vicenda riguarda le modalità di intervento e le autorizzazioni legate alle attività di questa famiglia nell’area isolata.

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