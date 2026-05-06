Trotta Bus si trova di nuovo coinvolta in uno scontro con gli autisti, mentre si riapre la discussione su stalli e parcheggi. Oggi, sette dipendenti sono stati posti in ferie forzate e otto autobus del trasporto pubblico locale sono rimasti in deposito, senza effettuare le corse programmate. La situazione ha determinato disagi nel servizio di trasporto cittadino, con conseguenze sulla mobilità quotidiana degli utenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Sette dipendenti in ferie forzate ed otto autobus del trasporto pubblico in città sono rimasti in deposito oggi e non hanno effettuato le corse. L’Azienda di gestione, Trotta Bus, avrebbe motivato queste direttive a causa dell’ormai imminente passaggio di cantiere con il nuovo gestore del servizio, Air Campania previsto per la fine del mese e quindi si e’ in dirittura d’arrivo. L’azienda ufficialmente starebbe mettendo in ferie per smaltire ferie arretrate il personale. Ma questa indicazione tuttavia viene radicalmente contestata da Uil Trasporti da Cosimo Pagliuca segretario aggiunto del sindacato che imputa questa nuova decisione di Trotta Bus a difficoltà gestionale ed anche un atteggiamento in qualche misura punitivo rispetto ai dipendenti che denunciano la cattiva manutenzione dei mezzi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trotta Bus, ancora in conflitto con gli autisti mentre si riapre il fronte su stalli e parcheggi

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