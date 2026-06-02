Lascia marito e figli a casa e vola da sola in Africa | la folle e coraggiosa missione della maestra Costanza

Il 10 giugno, una maestra partirà da sola per l’Africa, un viaggio che non ha mai affrontato prima. Pur viaggiando frequentemente, questa sarà la sua prima esperienza di volo in solitaria. Ha lasciato marito e figli a casa e si prepara a salire su un aereo senza accompagnatori. La partenza segna un momento di svolta personale, dopo aver pianificato il viaggio con entusiasmo e determinazione.

“Il 10 giugno partirò per la prima volta nella mia vita da sola. Viaggio tantissimo, ma non ho mai preso un aereo in solitaria. Per i miei 50 anni ho deciso di farmi un regalo: lascerò a casa marito e figli e decollerò. Non sarà una vacanza, ma la realizzazione di un sogno”. A parlare con la voce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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