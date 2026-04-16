Lutto in costiera è morta la maestra Marilisa | lascia tre figli

Lutto in una località della costiera per la scomparsa di Marilisa Guida, nota commerciante e insegnante. La donna aveva 46 anni e lascia tre figli. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti. La sua morte improvvisa ha colpito la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia. La salma sarà trasferita presso una struttura funeraria della zona.

Lutto a Piano di Sorrento per la prematura morte di Marilisa Guida. La nota commerciante - conosciuta anche per il suo ruolo di maestra - è venuta a mancare all'età di 46 anni. Ha lasciato il marito Danilo e i tre figli. L'ultimo saluto è avvenuto questa mattina nella Basilica di San Michele.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Coppia in vacanza a Sharm lascia i figli a casa, scoperti grazie alla maestra. L’assessore: “Vogliamo riunirli”A Trieste cinque minori sono stati lasciati a casa da madre e padre, partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh. Leggi anche: Grave lutto per Bruno Giordano, morta la moglie Susanna. Il messaggio coi figli Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lutto a Maiori per la scomparsa di Rosa Ingenito; Ravello in lutto: è morta Anna Fraulo, madre del sindaco Vuilleumier; Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna; L'ultima firma del Prefetto e la burocrazia del lutto: Oristano vara il piano per le vittime delle catastrofi. Lutto in costiera, è morta la maestra Marilisa: lascia tre figliLutto a Piano di Sorrento per la prematura morte di Marilisa Guida. La nota commerciante - conosciuta anche per il suo ruolo di maestra - è venuta a mancare all'età di 46 anni. Ha lasciato il marito D ... napolitoday.it Praiano piange Angelo Ferraioli, storico pescatore della Praia e volto legato a Mamma Clelia: lutto in paese, ecco chi eraLa scomparsa di Angelo Ferraioli, resa nota oggi, martedì 14 aprile 2026, ha avuto un peso fortissimo per la comunità. A Praiano non se ne va soltanto un uomo conosciuto: se ne va un volto storico del ... alphabetcity.it Perdere il partner non colpisce tutti allo stesso modo: negli uomini il lutto può tradursi in un vero rischio per la salute fisica e mentale. Tra cuore, cervello e relazioni sociali, ecco perché la vedovanza pesa di più sui mariti https://bit.ly/uomini_lutto - facebook.com facebook Lutto nel mondo del sindacato, si è spento Carlo Fiordaliso, storico esponente della Uil x.com