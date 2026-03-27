Coppia in vacanza a Sharm lascia i figli a casa scoperti grazie alla maestra L’assessore | Vogliamo riunirli

Una coppia di genitori ha lasciato i figli a casa per una vacanza a Sharm el-Sheikh, situazione scoperta grazie alla segnalazione di una maestra. A Trieste, altri cinque minori sono stati lasciati da madre e padre mentre erano via per lo stesso periodo. L’assessore competente ha dichiarato l’intenzione di riunirli con i genitori. Nessuna delle due situazioni coinvolge ancora procedimenti giudiziari.

A Trieste cinque minori sono stati lasciati a casa da madre e padre, partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh. L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Trieste a Fanpage.it: "Avviato con i genitori un percorso, puntiamo a riunire la famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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