Oggi si è conclusa l’Anteprima d’estate, l’edizione estiva di Artigiano in Fiera, che ha attirato circa 200.000 visitatori. L’evento si è svolto in una location all’aperto, con esposizioni di artigianato proveniente da diversi paesi. Durante la giornata, i visitatori hanno potuto partecipare a workshop, assaggi e dimostrazioni di arti manuali. La manifestazione ha offerto un’ampia panoramica di prodotti tradizionali e culture diverse.

Milano, 2 giugno 2026 – Ha chiuso oggi Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato e alle culture del mondo. Con oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi, si conferma molto più di una fiera: un ponte tra culture, spazio autentico di incontro e dialogo. E un primo bilancio relativo all’affluenza nel corso di questi cinque giorni, parla di 200mila visitatori. La manifestazione ha saputo registrare una buona partecipazione, confermando il numero di visitatori della prima edizione e consolidandosi come appuntamento atteso nel calendario milanese, nonostante le difficoltà in apertura di evento, causate dallo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Artigiano in Fiera in versione estiva chiude i battenti con 200mila visitatori

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Chiude oggi Anteprima d’estate, l’evento che celebra la bella stagione con un’esperienza immersiva dedicata all’artigianato e alle culture del mondo. Appuntamento a Fieramilano Rho, dal 5 al 13 dicembre, con l' edizione invernale di Artigiano in Fiera. eventi x.com

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