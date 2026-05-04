Torna l' Artigiano in Fiera in versione estiva | come avere il pass gratis per i 5 giorni
Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026 si terrà l'Anteprima d’estate, un evento promosso da Artigiano in Fiera che si svolgerà nei padiglioni di Fieramilano Rho. La manifestazione si concentrerà sulle produzioni artigianali provenienti dall’Italia e da altri paesi. È possibile ottenere un pass gratuito per accedere ai cinque giorni di evento.
Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026 i padiglioni di Fieramilano Rho ospiteranno Anteprima d’estate, l’evento promosso da Artigiano in Fiera dedicato alle produzioni artigianali italiane e internazionali. La manifestazione resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 e vedrà la.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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