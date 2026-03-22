LA MANIFESTAZIONE. Un successo l’esposizione tra presente e futuro del comparto edile. «L’innovazione è strategica». Con 12mila visitatori si è chiusa domenica 22 marzo alla fiera di Bergamo Edil 2026 Next, che ha confermato il ruolo della Bergamasca come uno dei principali poli nazionali delle costruzioni. La manifestazione ha riunito aziende, professionisti, istituzioni, università e mondo della formazione, offrendo un’occasione operativa per affrontare i principali temi di trasformazione del settore: innovazione tecnologica, transizione energetica, sicurezza e sviluppo delle competenze. B en 150 gli espositori, distribuiti su circa 9mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Edil 2026 Next» chiude in Fiera a Bergamo con 12mila visitatori

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