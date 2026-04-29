Alla Biblioteca Ruffilli una serata di riflessione dedicata all' Articolo 11 della Costituzione

Alla Biblioteca Ruffilli si è svolta una serata dedicata all’Articolo 11 della Costituzione, che afferma il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. L’evento ha visto interventi di esperti e cittadini, con discussioni sulla pace e sulla tutela dei diritti fondamentali. La serata ha coinvolto il pubblico in un momento di riflessione su temi legati alla responsabilità civile e al ruolo della Costituzione.

In un’epoca segnata da conflitti che sembrano non lasciare spazio al dialogo, c’è chi sceglie di scommettere sulla "manutenzione" della pace. La Biblioteca "R. Ruffilli" di Forlì, in collaborazione con Emergency, lancia l'iniziativa "Percorsi di pace": un evento che non vuole essere solo una.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Scacco alla camorra" e "Macabro indizio", una serata dedicata alla lettura alla Biblioteca BesuricaVenerdì 15 maggio alle ore 21 alla Biblioteca della Besurica si terrà la presentazione dei libri "Scacco alla camorra" del giornalista de Il Mattino... Dalla musica alla Costituzione: il segreto dell’Articolo 11A Milano, durante l’appuntamento con il terzo appuntamento del festival Chora, il giornalista e scrittore Marco Damilano ha analizzato le radici...