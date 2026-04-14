Una squadra di agenti di polizia ha fermato un gruppo di persone sotto il colonnato del Bernini mentre si dirigevano verso San Pietro. Tra i fermati ci sono alcuni membri di Pax Christi, un’associazione per la pace, che indossavano una spilla palestinese e una t-shirt con l’articolo 11. La polizia ha bloccato il gruppo durante la loro intendeda partecipazione a una veglia di preghiera per la pace, convocata da un papa recentemente insediato.

Il papocchio È successo sabato sera a San Pietro: oggetti sequestrati perché «dove si prega non si fa politica». Intanto a Papa Leone arriva la solidarietà dell'attivismo cattolico e delle gerarchie Il papocchio È successo sabato sera a San Pietro: oggetti sequestrati perché «dove si prega non si fa politica». Intanto a Papa Leone arriva la solidarietà dell'attivismo cattolico e delle gerarchie Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Una spilla palestinese e una t-shirt con l’articolo 11: la polizia blocca Pax Christi

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